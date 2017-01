Nacht ohne Morgen, Tatort,... 23. Januar: Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, rbb: Tatort: Mit ruhiger Hand

Als Prof. Julius Gann (Roeland Wiesnekker) und seine Frau von einer Charity-Gala nach Hause kommen, werden sie in ihrer Villa überfallen und niedergestochen. Die Einstichwunde ist tief, Prof. Julius Gann hat viel Blut verloren. Während für Carmen Gann jede Hilfe zu spät kommt, wird Prof. Gann jetzt in seiner eigenen Privatklinik behandelt - und selbst in dieser Situation bleibt er der Chef. Überraschend gleichgültig nimmt sein Sohn Jonas (Vincent Redetzki) den Überfall auf seine Eltern zur Kenntnis. Was verheimlicht der Jugendliche vor den Kommissaren Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär)?