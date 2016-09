Sein vorzeitiger Abschied aus der Kommunalpolitik war für Kreidl alles andere als rühmlich. Denn es war nicht nur ein Skandal, der ihn im Februar 2014 dazu gezwungen hatte, von seinem Landratsposten zurückzutreten.

Da war zum einen seine tiefe Verstrickung in die Verwandtenaffäre – Kreidl hatte während seiner Zeit als Landtagsabgeordneter seine Ehefrau jahrelang als Mitarbeiterin angestellt –, zum anderen kam im März 2013 heraus, dass er seine Doktorarbeit größtenteils abgeschrieben hatte. Endgültig Schluss war dann, als publik wurde, dass er sich die Sause zu seinem 60. Geburtstag – sie kostete rund 116.000 Euro – zum Großteil von der Sparkasse Miesbach und dem Landkreis finanzieren hat lassen.

Am späten Nachmittag kommt plötzlich eine überraschende Meldung

Wie die Parteikollegen eine Rückkehr Kreidls finden würden? Schwer einzuschätzen – denn die wollen dazu nichts oder nur wenig sagen. Eine Anfrage an den Miesbacher CSU-Chef Gerhard Braunmiller bleibt unbeantwortet. Der CSU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan will sich am Telefon dazu nicht äußern und verweist im Gespräch mit der AZ auf eine offizielle Pressemitteilung, die "jetzt dann bald rausgehen wird". Nicht einmal auf die Frage, von wem denn die Mitteilung ausgesteuert wird, will Radwan antworten.

Es wird später Nachmittag bis die Mitteilung eintrudelt. Es ist eine gemeinsame Erklärung des CSU-Kreisverbandes, der CSU-Kreistagsfraktion und: Jakob Kreidl. Der Inhalt überrascht – vor allem deshalb, weil der 64-jährige CSUler tags zuvor sämtliche Anfragen unbeantwortet lässt und seine Ehefrau mitteilt, dass sie gerade im Urlaub sind, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Doch anscheinend wurde der Druck dann gestern doch zu groß, denn in der Mitteilung heißt es wörtlich: "Nach reiflicher Überlegung und auch nach Rücksprache mit politischen Freunden und Weggefährten und vor allem auch im Interesse seiner Familie, kam Jakob Kreidl zu dem Ergebnis, dass er das Mandat nicht annehmen wird. (...) Eine Rückkehr nach zweieinhalb Jahren würde zu allerlei Spekulationen und Fehldeutungen führen."