Nachricht an seine Fans Dennis Rodman meldet sich nach Sucht-Therapie zu Wort

Nach seiner Suff-Fahrt verbrachte der ehemalige Basketball-Star Rodman (56, "I Should Be Dead by Now") eine Woche in einem stationären Reha-Zentrum, um gegen seine Alkoholsucht zu kämpfen. Seit vergangenem Mittwoch ist er bereits wieder zu Hause. Nun richtet Rodman via Twitter einige Worte an seine Fans. (Das Buch "Bad as I Wanna Be" von Dennis Rodman gibt es hier)