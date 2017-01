Nachhaltig schlank Drei Tricks, um die Figur zu halten

3. Kohlenhydrate am Abend reduzieren

Kohlenhydrate, wie sie in Nudeln, Brot oder Reis zu finden sind, liefern dem Körper Energie. Idealerweise verzehrt man sie am Mittag, da der Körper für den restlichen Tag auf diese Energie zurückgreifen kann. Wer jedoch am Abend einen großen Teller Pasta verspeist, treibt den Insulinspiegel in die Höhe - die überschüssige Glucose wird im Schlaf in Form von Körperfett gespeichert. Besser, man setzt auf ein leichtes, proteinreiches Abendessen. So bleibt die Insulinausschüttung niedrig und der Körper muss sich in der Nacht nicht auf die Verdauung konzentrieren, sondern kann in die Fettverbrennungsphase gehen.