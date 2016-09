Trauernden werde in Samarkand Gelegenheit gegeben, sich von Karimow zu verabschieden, teilte die Führung in Taschkent mit. In Usbekistan gilt von Samstag an eine dreitägige Staatstrauer. Landesweit werden Staatsflaggen auf halbmast gesetzt. Die Amtsgeschäfte übernehme zunächst formell Senatspräsident Nigmatulla Juldaschew, hieß es.