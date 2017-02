München - Den Rücktritt Philipp Lahms als Geschenk zu bezeichnen, würde Joshua Kimmich niemals in den Sinn kommen. Zu bescheiden tritt der Youngster des FC Bayern auf, zu viel Respekt hat Kimmich vor Lahms Karriere, vor älteren Spielern generell, die Großes geleistet haben. Ein Tag der Geschenke war der Mittwoch aber zweifellos für Kimmich: Der Nationalspieler wurde 22 Jahre alt. Kimmichs "Präsent" von Vereinsseite sah so aus, dass er mit den anderen Ersatzspielern des 1:0-Pokalerfolgs gegen den VfL Wolfsburg auf dem Trainingsplatz schuften durfte. Wie man seinen 22. eben so feiert.