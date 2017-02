Nachfolger von Stefan Aigner Von Ba bis Mauersberger: Wer kann Kapitän?

"Ich bin im Sommer zurückgekommen, um mit 1860 Erfolg zu haben. Der Aufstieg in die Bundesliga war das klare Ziel", sagte Aigner der "Bild". "Durch verschiedene Umstände, wie Verletzungen und Personalwechsel, hat sich die Situation grundlegend verändert. In dieser neuen Situation kann ich das Amt des Kapitäns nicht zu 100 Prozent ausführen." Liest sich wie ein klares Nein!

Jan Mauersberger: Noch ein gebürtiger Münchner. Doch Mauersberger, beim Pokal-Aus der Löwen in Lotte Kapitän, fehlt aktuell wegen eines Muskelfaserrisses. Der 31-Jährige offenbarte zudem Schwächen in der Spieleröffnung. Sollte Pereira an seinem 3-4-3 festhalten, ist der Innenverteidiger wohl nur Back-up – und damit keine Kapitäns-Option. Daniel Adlung: Alles andere als einen Platz sicher hat auch Adlung. Gegen den KSC saß der 29-Jährige über 90 Minuten auf der Bank, nachdem er in Bielefeld das Team noch auf den Platz geführt hatte. Ohnehin hat der Mittelfeldarbeiter, ehemals zweiter Stellvertreter Aigners, nicht den leichtesten Stand bei den Fans. Doch nach dem Aigner-Rückzieher braucht Pereira eine unumstrittene Lösung.

Michael Liendl: Diese unumstrittene Lösung dürfte auch nicht Michael Liendl heißen. Der Österreicher, der in Bielefeld die Binde von Adlung übernahm, ist einer der besten Fußballer in seinem Kader, das weiß auch Pereira. Doch für sein Pressing ist er nicht dynamisch genug. Im Sommer verlässt er die Löwen, also auch keine zukunftsfähige Lösung.

Lesen Sie auch: Kai holt die Löwen (wieder) aus der Kiste

Kai Bülow: Er köpfte zuletzt als Kapitän gegen Karlsruhe das Siegtor – ein gutes Argument. "Bülow ist von seinem Naturell her nicht der klassische Kapitän, der alle immer anpeitscht", sagt Cassalette. "Aber er ist schon ein paar Jahre bei 1860 und eine Respektsperson im Kader." Solche formt Pereira gerade.

So könnte ein ganz anderer Spielführer werden. Abdoulaye Ba zum Beispiel. Robust im Zweikampf, ballsicher in der Spieleröffnung ist er der Typ Innenverteidiger, wie ihn sich Pereira vorstellt. Zudem hat der Senegalese durch seine 1,97 Meter Körpergröße eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz.

Lesen Sie auch: Ivica Olic: "Ich will kein Super-Joker sein"

Und über Sebastian Boenisch sagt Pereira etwa: "Boenisch links oder rechts, egal, der kann auch zentral spielen. Er kam aus einer Verletzung, hat aber eine Charakteristik, die ich mag. Er will immer tiefe Bälle spielen." Gut möglich, dass es eine Überraschung gibt. Sechzig sucht einen Typen. Einen, der künftig selbstlos vorangeht.