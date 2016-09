Gesucht wird „ein flexibler, innovativer Betreiber“ für das Restaurant samt Terrasse, „das Museumsbesuchern aber auch Nicht-Museumsbesuchern eine attraktive Möglichkeit des Erholens bieten soll“. Als Anreiz gibt es auch Zahlen: „Derzeit beträgt der jährliche Umsatz ca. eine Million Euro.“

Gibt ab: Wirt Martin Kolonko.

Was den Namen des Restaurants betrifft, so sollte dieser „nach Möglichkeit beibehalten werden“ – auch in der offiziellen Schreibweise: „bnm Restaurant“.

Das erstaunt, denn dieser Name hat sich bis heute in München nicht etabliert. Meist ist einfach vom Restaurant im Bayerischen Nationalmuseum die Rede: ein sperriger Name, der auch werbemäßig alles andere als ein Knüller ist.

Nicht viele kennen den Feinschmecker-Treff

Kein großes Geheimnis ist ferner, dass auch die Außenpräsentation des Restaurants nicht gerade öffentlichkeitswirksam ist: Das Gastro-Schmuckstück liegt versteckt hinter der Museumsmauer. Wer nicht weiß, dass es dort beim kleinen Durchgang zum Restaurant geht, wird auf der Prinzregentenstraße kaum darauf aufmerksam gemacht.

Mal liegt es am Denkmalschutz, mal an Vorstellungen von Seiten des Museums: Ganz einfach hat es ein Gastronom in dieser Location nicht. Dem Team Kolonko & Co. ist es dennoch gelungen, vor sechs Jahren aus den einstigen Lagerräumen ein stylisches Restaurant und einen Feinschmecker-Treff zu machen.

Inzwischen drängt es das Quartett zur Verwirklichung eines neuen Konzepts, „für das wir ein größeres Objekt brauchen“, wie Hermann Zimmerer der AZ sagt: „Für das BNM, dieses Kleinod, wünschen wir uns, dass man einen würdigen Nachfolger findet.“