Nachbarn fanden sie am Zaun Große Sorge um Mischa Barton - Sie liegt im Krankenhaus!

Was ist nur mit Mischa Barton (31, "O.C., California") los? Die britisch-irische Schauspielerin soll wegen psychischer Probleme am Donnerstag in eine Klinik eingeliefert worden sein. Wie "tmz.com" weiter meldet, hätten Nachbarn sie am Zaun gefunden und Hilfe alarmiert. Auf Fotos, die das US-Portal zeigt, ist zu sehen, wie sich die Blondine in einem weißen Hemd über den braunen Zaun in West Hollywood lehnt und schreit.