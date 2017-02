Nach zwölf Jahren Star-Designer Riccardo Tisci sagt Givenchy "au revoir"

Englische Legende "Nach 21 unglaublichen Jahren": Lampard hört auf

Die englische Fußball-Legende Frank Lampard hat seine Karriere beendet. Seinen Entschluss teilte der 38 Jahre alte Mittelfeldspieler am Donnerstag über Facebook mit. In 106 Länderspielen war Lampard der Mittelfeld-Motor der "Three Lions".