"Dieses Thema war zwei Jahre lang ein ständiger Unruheherd im Verein. Und ich bin überzeugt, dass genauso, wie es mit Jupp Heynckes innerhalb kürzester Zeit zur Ruhe gekommen ist, es auch mit dem Team Müller-Wohlfahrt ruhig wird", sagte der Bayern-Präsident letzte Woche zu dieser Personalentscheidung.

Ein doppelter Rückblick: 2008 verließ Müller-Wohlfahrt den Klub nach Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann, kehrte aber ein Jahr später – unter Heynckes – zurück.

Im April 2015 warf Müller-Wohlfahrt nach einem Kabinenstreit mit Coach Pep Guardiola im Anschluss an das Champions-League-Viertelfinale in Porto (1:3) hin. Das Vertrauensverhältnis war erschüttert. Bis heute war jene Partie Mulls letzter Auswärtseinsatz.

Vereinbart ist, dass der Doc, weiterhin im Dienste der Nationalmannschaft, künftig nur bei Europacup-Spielen an Bord ist, nicht jedoch bei nationalen Wettbewerben. Dort wird er vom Team aus seiner Praxis – Peter Ueblacker, Lutz Hänsel und Jochen Hahne, der auch die Bayern-Basketballer betreut – vertreten.

Matthäus: "Ich habe ihm alles geglaubt, was Verletzungen betrifft"

Die Mull-Rückkehr hält Patient Lothar Matthäus "für eine gute Entscheidung". Der ehemalige Bayern-Kapitän erzählt mit Vergnügen folgende Anekdote: "1985 hatte ich einen Muskelbündelriss erlitten, wollte aber unbedingt gegen meinen Ex-Verein Borussia Mönchengladbach spielen.

In der Woche vor der Partie sagte der Mull zu mir: ,Mannschaftstraining besser erst nächste Woche wieder, Lothar!’ Also nach dem Spiel! Ich dachte mir: Was will er denn? Ich fühlte mich gut, war der Meinung, auf vier oder fünf Tage früher oder später kommt es doch nicht an. Ich habe nicht auf ihn gehört, mache im Training einen langen Schritt und – batsch – reisst der Muskel wieder. Von da an habe ich ihm alles geglaubt und auf ihn gehört – zumindest, was Verletzungen betrifft."

Er lacht. Mit Maren, der Tochter von Müller-Wohlfahrt, war Matthäus ab 1999 für zwei Jahre liiert.

