Seit Wochen wurde über eine Beziehung der beiden Musiker spekuliert, nachdem sie unter anderem küssend in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles gesehen wurden. Als sie dann bei den MTV Video Music Awards nebeneinander saßen und auch auf der Aftershow-Party gemeinsam gesichtet wurden, verdichteten sich die Gerüchte. In Interviews hielt sich die Sängerin bislang eher bedeckt. Erst im Juli hatte sie sich von Tänzer Ricky Alvarez getrennt.