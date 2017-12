In Schleswig-Holstein kam es bei Schnee und Glätte am frühen Dienstagmorgen auf den Straßen zu mehreren Unfällen mit Blechschäden, verletzt wurde niemand. Auf der A7 Richtung Rendsburg kam es zu Verkehrsbehinderungen, nachdem ein Schwertransporter bei der Ausfahrt Rendsburg-Büdelsdorf in einem Kreisverkehr steckengeblieben war und die Ausfahrt blockierte.

Castor-Transport witterungsbedingt verzögert

Auf dem Neckar verzögerte sich der fünfte Castor-Transport wegen schlechten Wetters. Der zunächst für Dienstagmorgen vorgesehene Atommüll-Transport sei wegen schlechter Witterungsbedingungen verschoben worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums des baden-württembergischen Innenministeriums in der Nacht zum Dienstag.

Bis zum Wochenende bleibt das wechselhafte, windige und nasse Wetter. Die Schnellfallgrenze sinkt auf 200 Meter, so dass auch im Flachland einige Flocken rieseln können. Ein erneutes Schneechaos-Wochenende sei nicht zu erwarten, sagte DWD-Meteorologin Anna Wieczorek. "Wobei in einigen Städten drei Flocken auch schon zu viel sind." Eine Vorhersage, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten sein werden, gibt es noch nicht - dafür ist es zu früh.

