Nach wenigen Stunden ausverkauft Prinz George: Sein Weihnachtsmantel wird zum Kassenschlager

Dass Prinz William (34) und Herzogin Kate (34) an Weihnachten zusammen mit den Middletons in Englefield in die Kirche gehen, ist etwas Neues. Denn bislang feierten britische Royals immer in der St Mary Magdalene Church in Sandringham. Doch wegen Krankheit musste die Queen (90) den Kirchgang in diesem Jahr absagen. Prinz Philip (95), Prinz Charles (68), Herzogin Camilla (69) und Prinz Harry (32) erfüllten dagegen ihre weihnachtliche Pflicht.