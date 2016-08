Lewandowski ist "unverkäuflich"

Lewandowski spielte eine überragende letzte Saison, wurde mit 30 erzielten Treffern Torschützenkönig in der Bundesliga. Verständlich, dass da zahlreiche europäische Spitzenvereine ihre Fühler ausstrecken. In der "SportBild" äußert sich der 28-Jährige jetzt zu den ewigen Wechselgerüchten um seine Person. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag, es gibt daher keinerlei Druck. Ich habe dem Verein klar gesagt, dass wir immer sprechen können. [...] Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden." Diese Aussage dürften den Bayern-Verantwortlichen um Rummenigge und Co. Hoffnung machen, denn ein möglicher baldiger Abschied hört sich definitiv anders an.