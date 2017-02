Kampf gegen Ungerechtigkeit - ein Thema für den Wahlkampf

VW steht so wieder in der Kritik – nach der Altersversorgung für Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und der anhaltenden Missbilligung von hohen Bonuszahlungen für Vorstände. Doch auch die SPD bekommt ein Problem – kurz nach der Kür des designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz und einer Partei in Aufbruchstimmung. Schulz hatte jüngst hohe Bezüge von Managern kritisiert. "Wenn ein Konzernchef in Deutschland einen Konzern durch seine Fehlentscheidungen zum Wanken bringt, kriegt er anschließend auch noch Boni dafür", klagte Schulz. "Und wenn eine Verkäuferin durch einen kleinen Fehler auffällt, wird sie rausgeschmissen." Der Kampf gegen diese vermeintliche Ungerechtigkeit könnte ein Gewinnerthema der SPD werden.