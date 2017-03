Nach verpasster Gerichtsverhandlung Azealia Banks wird jetzt per Haftbefehl gesucht

Rapperin Azealia Banks (25, "Broke With Expensive Taste" ) schickt sich an, einer jener Stars zu werden, die die Welt mit Chaos, Eskapaden und immer heftigeren Problemen in Atem halten - eine Nachfolgerin der mittlerweile geläuterten Amanda Bynes (30) und Lindsay Lohan (30) womöglich. Am Montag hat Banks einen neuen Tiefpunkt erreicht: Die 25-Jährige ist nun in den USA zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Musik-Webseite "pitchfork.com" berichtet.