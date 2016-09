Fred S. (Name geändert), der in einem kleinen Ort im Landkreis Freising wohnt, war am Freitag zusammen mit neun Bekannten nach München gefahren, um mit ihnen auszugehen. Die Männer feierten ausgiebig, erst gegen 4.20 Uhr machten sie sich auf den Heimweg. Am Sendlinger Tor wollten sie zunächst in die U-Bahn steigen.