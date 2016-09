Zwei Tage war der Tatverdächtige nach dem Mord an seiner schwangeren Ex-Geliebten und ihrem ungeborenen Baby auf der Flucht. Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag wurde der 39-Jährige in einem Krankenhaus in Schwaben erkannt.

Kirchroth/Günzburg - Nach dem Mord an einer Schwangeren und ihrem ungeborenen Kind in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 39 Jahre alte ehemalige Geliebte der Frau wurde in der Nacht zu Samstag nach einem Verkehrsunfall in Schwaben in ein Günzburger Krankenhaus gebracht und dort erkannt, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Der Mann wurde festgenommen.