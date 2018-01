Nach Tweets von Ally Sheedy Sexuelle Belästigung? Das sagt James Franco zu den Vorwürfen

"Ich weiß nichts"

Über Sheedys Andeutungen sagte Franco zu Moderator Stephen Colbert (53): "Okay, zuerst einmal habe ich keine Ahnung, was ich Ally Sheedy angetan habe, ich habe in einem Off-Broadway-Stück mit ihr Regie geführt. Ich hatte nichts anderes als eine großartige Zeit mit ihr und absoluten Respekt vor ihr. Ich habe keine Ahnung, warum sie verärgert war." Den Tweet habe sie gelöscht, merkte Franco weiter an: "Ich weiß es nicht. Ich kann nicht für sie sprechen." Die beiden hatten 2014 in dem Stück "The Long Shrift" zusammengearbeitet.

Er sei stolz darauf, dass er in seinem Leben immer Verantwortung für Dinge übernommen habe, die er getan habe, sagte der 39-Jährige weiter. "Ich muss das tun, damit es mir gut geht. Ich mache es immer, wenn ich weiß, dass etwas nicht stimmt oder geändert werden muss. Das erledige ich", erklärte Franco. "Die Dinge auf Twitter, von denen ich gehört habe, sind nicht richtig. Aber ich unterstütze Menschen total, die an die Öffentlichkeit gehen und die Stimme erheben, weil sie so lange keine Stimme hatten", fügte er hinzu: "Ich will sie nicht auf irgendeine Weise zum Schweigen bringen. Es ist eine gute Sache und ich unterstütze das."

"Es geht ums Zuhören"

Franco erklärte in dem Interview auch, warum er die "Time's Up"-Anstecknadel trug: Er unterstütze Veränderung und alle Menschen, die Hilfe benötigten. Was die Welle an Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung in Hollywood angehe, sagte er, dass alle denen zuhören müssten, die betroffen seien. Wenn er selbst etwas wiedergutzumachen habe, werde er das tun, so Franco weiter: "Wenn ich also etwas falsch gemacht habe, werde ich es beheben."

"Was die größeren Probleme angeht", so der Hollywood-Star, "habe ich wirklich keine Antworten und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir zuhören." Bei den Globes hätten "unglaubliche Leute geredet. Sie hatten viel zu sagen, und ich bin hier, um zuzuhören und zu lernen und meine Perspektive zu ändern, und das will ich wirklich".