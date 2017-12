Nach turbulenten Monaten Boris Becker wünscht sich ein ruhiges Jahr 2018

Boris Becker (50, "Das Leben ist kein Spiel") hat schon vieles in seinem Leben durchgemacht. Doch selbst für die Verhältnisse der Tennislegende war das scheidende Jahr emotional aufwühlend und mehr als turbulent. Das gestand er erst zuletzt im RTL-Jahresrückblick "2017! Menschen, Bilder, Emotionen". In einem Interview, in der neuen "Januar/Februar"-Ausgabe des "Tennis Magazin", spricht Becker nun über das Älterwerden und erzählt, dass er sich nach all dem Trubel ein ruhiges Jahr 2018 wünscht. (Mehr über Boris Becker erfahren Sie in "Das Leben ist kein Spiel")