München - Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat sich in der ewigen Torschützenliste der Fußball-Bundesliga auf den zehnten Rang verbessert. Der Pole erzielte am Mittwochabend beim 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln sein 166. Tor im 243. Spiel in Deutschlands Eliteklasse – er zog damit mit der Kölner Legende Hannes Löhr (166 Tore in 381 Spielen) gleich.