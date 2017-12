Leggio hatte beim Spiel des Meisters gegen Bremerhaven beim Stande von 1:1 als zwei Gegner fast alleine auf ihn zustürmten, einfach das Tor umgeschubst. Die Strafe nach den Regelwerk der DEL: Penalty. Den hielt der Goalie auch noch, der EHC gewann am Ende mit 5:2. Mit sofortiger Wirkung wird das Regelwerk nun endlich geändert. In Zukunft wird in einer Situation auf "technisches Tor" entschieden.