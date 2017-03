Nach tödlichem Unfall Große Umfrage: Polizei bittet Radler um Hilfe

Bis 19. März können sich Radfahrer an der Online-Umfrage auf der Internetseite der bayerischen Polizei beteiligen. Wenn Sie mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code scannen, kommen Sie ebenfalls zur Umfrage:

Die am häufigsten genannten Kreuzungen will die Polizei dann zu Beginn der neuen Radlsaison gezielt überwachen. "Bei baulichen Mängeln werden wir Verbesserungen bei den zuständigen Stellen anregen", so Michael Reich.

Die junge Frau, die am 21. September 2016 ums Leben kam, wurde von einem Laster überfahren. Die 30-Jährige radelte vormittags auf dem Radweg an der Lassallestraße in Richtung Innenstadt. Neben ihr fuhr der Lkw in die gleiche Richtung. An der Triebstraße wollte der 45-jährige Brummifahrer nach rechts abbiegen. Er hatte Grün – wie die Radfahrerin – und bog ab. Die Frau neben sich hatte er nicht gesehen.