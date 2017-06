Nach Todesdramen Eisbach-Badeverbot durchsetzen? Das sagen die AZ-Redakteure

Kontra



AZ-Online-Redakteur Michael Burner. Foto: az

AZ-Redakteur Michael Burner findet, Eisbachbaden gehört zur Stadt: "Im gesamten Englischen Garten herrscht Badeverbot. Trotzdem springen die Münchner an heißen Tagen in den Eisbach. Weil es ihr Eisbach ist. Baden und der Englische Garten gehören im Sommer zusammen wie eine Maß Bier und die Wiesn. Das ist ein Stück München-Gefühl. Deshalb legt die Polizei das Badeverbot auch nicht so streng aus. In den vergangenen zwei Wochen sind zwei Menschen ertrunken. Das ist tragisch und traurig. Vergessen darf man dabei aber nicht, dass es sich in beiden Fällen um Nichtschwimmer handelte. Mehrere Warnschilder weisen auf die gefährlichen Stellen im Wasser hin. Beiden hätte bewusst sein müssen, dass sie in dem schnell fließenden Gewässer nichts verloren haben."

