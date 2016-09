Das Statement von Jim Carrey

"Was für eine fürchterliche Schande. Es wäre nicht schwer für mich, mit dem Anwalt dieses Mannes in ein Hinterzimmer zu gehen und das zu lösen. Es gibt aber Momente im Leben, in denen du aufstehen musst und deine Ehre gegen das Böse in dieser Welt verteidigen musst", schreibt der Schauspieler als Antwort in einem Statement, aus dem unter anderem "People.com" zitiert.

Weiter heißt es darin: "Ich werde diesen herzlosen Versuch, mich oder die Frau, die ich liebte, auszunutzen, nicht tolerieren. Cats Probleme sind entstanden, lange bevor ich sie getroffen habe und ihr tragisches Ende war jenseits der Kontrolle anderer. Ich hoffe wirklich, dass die Leute bald aufhören werden, davon zu profitieren und sie in Frieden ruhen lassen", schließt er sein Statement.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111