Tierschützer protestierten bei der Premiere

Krone will die Unterschriften-Liste soll am Ende der Wintersaison im April dem Deutschen Städtetag überreichen. Hintergrund ist die Forderung von Tierschützern nach einem Wildtierverbot in der Manege. Am ersten Weihnachtsfeiertag war es am Tag der Premiere der Winterspielzeit zu Protesten mit mehreren Dutzend Tierschützern vor dem Zirkuszelt gekommen. Über eine Lautsprecheranlage hatten sie Zirkusbesucher aufgefordert, sich von Krone fernzuhalten, weil der Zirkus immer noch mit Tieren arbeite.