Nach Terror in London James Corden krempelt Show kurzfristig um

Eigentlich sollte die erste "Late Late Show" aus London mit einem großen Musical als Intro eröffnet werden. Doch angesichts der Terror-Attacke auf der London Bridge haben sich Moderator James Corden (38, "May I Have Your Attention, Please?" ) und sein Team entschieden, den Anfang nochmal komplett umzuwerfen. "Wir hatten sehr, sehr große Pläne für die Eröffnung unserer ersten Show", erzählte Corden im Gespräch mit dem Portal "The Hollywood Reporter". Gut 80 Prozent des Intros seien bereits abgedreht gewesen. "Aber wir haben uns entschieden, alles nochmal neu zu machen." (Hier können Sie James Cordens Buch "May I Have Your Attention, Please?" bestellen