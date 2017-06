Nach Terror-Alarm Rock am Ring 2017: Rammstein werden nicht mehr auftreten

Nürburg - Schlechte Nachrichten für alle Rammstein-Fans bei Rock am Ring: Wie die Band um Frontmann Till Lindemann (54) am Samstag in einem Statement via Facebook bekannt gegeben hat, wird der am Freitag wegen einer Terrorwarnung abgesagte Auftritt nicht nachgeholt werden. (Kleines Trostpflaster: Hier können Sie "Rammstein: Paris" auf CD, Vinyl oder als MP3 bestellen)