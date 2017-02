München - Löwen-Angreifer Lucas Ribamar ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall mit einer Sperre von drei DFB-Pokalspielen belegt worden. Eine noch nicht verbüßte Sperre endet in jedem Fall mit Ablauf der Spielzeit 2018/2019, also zum 30. Juni 2019.