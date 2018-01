Ob zuvor gefasst oder nicht, ein 19-jähriger Student hat ebenjenen Vorsatz noch in der Silvesternacht in den frischen Wind geschossen. Anlass dazu gab ihm ein 27-Jähriger, ebenfalls Student. In der Disko P1 in der gerade alle Beteiligten am Feiern waren und wo der 27-jährige im Laufe der Nacht schon mehrmals pöbelnderweise aufgefallen war, starrte er nun die 17-jährige Freundin des anderen gar zu eindringlich an und ließ auch nach Aufforderung, doch zu verschwinden, nicht davon ab.