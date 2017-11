Festnahme im Elternhaus Mord in Ottobrunn! Mann (42) erschlägt eigenen Vater (76)

Daraufhin alarmierte die 73-Jährige die Polizei. Die Festnahme des Sohnes hat noch im Haus stattgefunden. Noch ist nicht klar, ob der Mann mit den Fäusten auf seinen Vater einschlug, oder ob er möglicherweise einen Gegenstand für die Tötung benutzte. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung steht noch aus.

Täter ist polizeibekannt

Der 42-Jährige ist derzeit arbeitslos und ledig – laut Polizei habe er massive psychische Probleme. In starken Stresssituationen soll es sogar schon zu Brandstiftungen gekommen sein.

So hat es auch am frühen Mittwochmorgen in der Wohnung des Mannes erheblich gebrannt – er selbst war beim Eintreffen der Feuerwehr allerdings nicht (mehr) vor Ort. Um den Aufenthaltsort des 42-Jährigen ausfindig zu machen, kontaktierte die Polizei auch die Eltern – die wussten allerdings nicht, wo sich ihr Sohn aktuell befindet. Am Abend kam es dann zum Aufeinandertreffen von Vater und Sohn im Elternhaus.

Die Polizei bezeichnet den Sohn als "verhaltensauffällig" – schon zuvor ist er wegen eines Körperverletzungsdeliktes in Erscheinung getreten. Damals attackierte er eine fremde Person.

Die Schillerstraße in Ottobrunn – hier kam es zum Mord:

