Nach Strandbuggy-Unfall "Betet für sie": Noch immer große Sorge um Britney Spears' Nichte

Die gesamte Familie von Superstar Britney Spears (35) befindet sich derzeit in Schockstarre: Maddie, die achtjährige Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (25), schwebt nach einem verhängnisvollen Unfall mit einem Strandbuggy noch immer in Lebensgefahr. Nun meldete sich Britneys und Jamie Lynns Vater zu Wort. Auf den Gesundheitszustand seiner Enkelin befragt, richtete er einen verzweifelten Appell an die Welt: "Alles was ich sagen kann ist - betet für unsere kleine Maddie", so Jamie Spears laut der Seite "Entertainment Tonight".