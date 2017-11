München - In sportlicher Hinsicht ist das, wovon wohl jeder Löwen-Fan und selbst eine Vielzahl von Bayern-Anhängern träumt, in meilenweite Ferne gerückt: ein Münchner Stadtderby des TSV 1860 gegen den FC Bayern. Vielmehr misst sich nach dem Doppel-Abstieg der Sechzger die Erste Elf von Trainer Daniel Bierofka mit Bayerns Amateuren in der Regionalliga.