+++ Das sagen die Monaco-Verantwortlichen +++

Wenige Stunden nach dem Anschlag auf den BVB-Bus versuchen sich die Spieler des AS Monaco auf das verschobene Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. "Das ist eine sehr schwierige Lage (....)", sagte Bruno Skropeta, Kommunikationschef des AS Monaco, laut französischer Sportzeitung L'Équipe. "Die Spieler sind Profis und werden sich an diese Lage anpassen", sagte Skropeta. Die Mannschaft sei am Dienstag bei der Ankunft am Stadion informiert worden. "Wir haben das wie alle erfahren."

+++ Rauball zuversichtlich: Die Mannschaft schafft das +++

Borussia Dortmunds Club-Präsident Reinhard Rauball ist nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus zuversichtlich, dass das Team das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den AS Monaco bewältigen kann. "Sie muss zwei Dinge auf einmal bewältigen, aber ich traue der Mannschaft das zu, dass sie das schafft", sagte Rauball am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Es sei sicher eine ganz schwierige Situation, doch die Mannschaft werde ihr Bestes geben.

+++ Medien: Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen +++

Wie die WELT berichtet, übernimmt die Bundesanwaltschaft nun die Ermittlungen zum Anschlag. So soll das Das Bundeskriminalamt (BKA) mit den Emittlungen beauftragt worden sein – eine spezielle Organisation sei in Berlin eingerichtet worden.

+++ Termin für Nachholspiel war alternativlos +++

Die Neuansetzung der Partie keine 24 Stunden nach dem Sprengstoffanschlag war alternativlos. "Es gab dazu keine Alternative, weil die Terminsituation zwischen Viertel- und Halbfinale nichts anderes zulässt", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Die Begegnung wurde auf den Mittwochabend (18.45 Uhr/Sky) neu terminiert. "Unsere Aufgabe ist es, das zu verarbeiten. Das ist unser Job", so Watzke.

+++ Polizei: Islamistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen +++

Die Polizei ermittelt nach der Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten weiterhin in alle Richtungen. Nach wie vor werde auch ein islamistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Auch seien gewaltbereite Fans oder andere Täter im Blick der Ermittler.

+++ Watzke spricht von "Herkulesaufgabe" +++

Nach der Sprengstoff-Attacke gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wollen Trainer Thomas Tuchel und die Vereinsspitze das geschockte Team für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den AS Monaco wieder aufrichten. Bei der Attacke waren BVB-Verteidiger Marc Bartra sowie ein Polizist verletzt worden. Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Spiel war nach den Attacken kurzfristig abgesagt und auf Mittwoch verlegt worden.

In einem Gespräch mit der BILD-Zeitung sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Der Verein ist ohnehin unfassbar geschlossen. Aber wir müssen die Mannschaft in einen spielfähigen Zustand versetzen. Das ist eine Herkulesaufgabe." Watzke will gemeinsam mit Sportdirektor Michael Zorc am Morgen bei der Mannschaft sein. "Den Rest muss dann Thomas Tuchel lösen", sagte Watzke. "Wir müssen schnell zur Normalität zurückkehren, dazu gibt es keine Alternative."

Für das Nachholspiel werden verschärfte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. "Wir werden alles Menschenmögliche dafür tun, dass das Spiel morgen sicher ablaufen kann", sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange. Die Ermittler sicherten in der Nacht weiter Spuren.

+++ Dortmunder Polizei bedankt sich via Twitter +++

Bei ihren Ermittlungen zu der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus erhält die Dortmunder Polizei tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. "Anwohner versorgen unsere Kräfte vor Ort mit Kaffee. Dafür ein dickes DANKESCHÖN!", twitterte die Dortmunder Polizei in der Nacht zu Mittwoch. Auf einem Foto der Polizei sind zwei Thermoskannen, Milch und Zucker zu sehen.

+++ Auch ein Polizist erlitt Verletzungen +++

Die Polizei teilte am frühen Mittwoch mit, dass neben BVB-Verteidiger Marc Bartra auch ein Beamter durch die drei Explosionen gegen 19:15 Uhr neben dem Mannschaftsbus verletzt worden war. Der Polizist fuhr auf einem Motorrad vor dem Bus, um ihn zum Stadion zu begleiten, wie ein Sprecher sagte. Er habe ein Knalltrauma und einen Schock erlitten und sei nicht dienstfähig.

Bei dem Anschlag war Bartra schwer an der Hand verletzt worden. Der Spanier wurde noch in der Nacht in einem Dortmunder Krankenhaus wegen eines Bruchs operiert. Auf die Frage nach dessen Zustand sagte Watzke: "Ich weiß auch nur, dass er gerade operiert wird und dass er erstmal nicht einsatzfähig sein wird." Watzke geht dennoch mit einem Gefühl der Sicherheit in das Spiel gegen Monaco (18:45 Uhr). "Mein persönliches Sicherheitsgefühl ist sehr gut."

+++ Mögliches Bekennerschreiben wird "intensiv" geprüft +++

Die Polizei geht von einem gezielten Angriff auf den Bus der Dortmunder aus und sprach vom Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein mögliches Bekennerschreiben werde "intensiv" auf seine Echtheit geprüft, sagte Staatsanwältin Sandra Lücke am Dienstagabend. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Der BVB erhielt Solidaritätsbekundungen aus der Sportwelt und der Politik. "Meine Gedanken sind bei der Mannschaft", wurde Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Abend über den Twitter-Account seines Ministeriums zitiert.

+++ Der bisherige Stand – Die Lage am Dienstagabend +++

