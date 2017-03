Nach Spiel gegen Malaga Bayern Basketballer: Trauma dahoam

München - Der spanische Fernsehreporter war gar nicht mehr einzubremsen. Wild gestikulierend stand er vor der Kamera am Spielfeldrand des Münchner Audi Domes, die Worte ratterten gerade zu aus seinem Mund. Unicaja Málaga hatten das Viertelfinaldrama im Eurocup mit dem 74:69 in Spiel drei soeben für sich entschieden – und damit dem Halbfinaltraum der Basketballer des FC Bayern ein jähes Ende gesetzt. In der Hand hielt der Reporter die Klatschpappe, die vor der Partie für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte, weil darauf eine halbnackte Frau mit einer Kaffeetasse in der Hand zu sehen war, deren üppige Oberweite sich durch ein Bayerntrikot deutlich abzeichnet.