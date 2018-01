"Wir sind der FC Bayern, da muss man einen anderen Anspruch haben, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Gerade wenn man weiß, was für ein Potenzial in der Mannschaft ist. Es war trotzdem ein Test. Wir hätten einige Situationen besser ausspielen können und als Mannschaft auftreten. Das haben wir nicht gemacht."



Zu Leverkusen: "Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Du kannst der Konkurrenz gleich zeigen, dass nichts zu holen ist. Wenn wir schlecht starten würden, stehst du im zweiten Spiel gleich unter Druck. Wir wissen selber, wie schnell das geht. Haben mit fünf Punkten zurückgelegen, jetzt führen wir mit elf. Es ist immer sehr eng in Leverkusen. Sehr gute Mannschaft, fußballerisch gut, mit Publikum. Wir freuen uns drauf und wollen dort bestehen."



Franck Ribéry: "Es ist nur ein Testspiel, aber da musst du für dich selbst spielen, egal, wie der Gegner heißt. Denn am Freitag, da gilt es. In Leverkusen wird es ein anderes Spiel, ein schweres Spiel. Wir müssen dort gewinnen.



Zu seinem auslaufenden Vertrag: "Ich habe Zeit, ich bin noch fünf Monate hier. Es gibt immer viele Optionen, aber ich bin zufrieden und glücklich, wie ich nach meiner Verletzung zurückgekommen bin. Das ist gut für mich, aber auch gut für die Mannschaft."

