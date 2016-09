Lesen Sie hier: Weinzierl - "Der Unterschied war Lewandowski"

Aufsteiger

Für Jungstar Kimmich gibt es derzeit nur eine Richtung: nach oben. In der EM-Qualifikation am vergangenen Sonntag in Norwegen traf der 21-Jährige erstmals für die DFB-Elf, im Duell mit Schalke gelang ihm sein erster Bundesligatreffer. In beiden Fällen sorgte dem Defensivallrounder für das 2:0. "In Leipzig habe ich auch mal zwei Tore gemacht. Jetzt hoffe ich, dass es nicht wieder - wie damals - damit aufhört", sagte Kimmich mit Verweis auf seine beiden Tore in der Zweitliga-Saison 2014/15 für seinen ehemaligen Club.

Debütanten

Beim FC Bayern bestritt Europameister Renato Sanches sein erstes Bundesligaspiel. Beim Revierclub debütierten Jewgeni Konopljanka und Benjamin Stambouli. Zudem standen Abdul Rahman Baba und Nabil Bentaleb erstmals in der Schalker Startelf. Der nach Verletzungspause genesene Sanches zeigte eine odentliche Leistung, braucht aber noch Eingewöhnungszeit. Bei den Schalkern sammelte vor allem Bentaleb als unerbittlicher Zweikämpfer im defensiven Mittelfeld Pluspunkte.

