US Open 2016

Angelique Kerber steht im Viertelfinale

Deutschlands beste Tennisspielerin steht bei den US Open in New York im Viertelfinale. Angeelique Kerber besiegte die Tschechin Kvitova in zwei Sätzen. Damit hat Kerber weiterhin die Chance, die Nummer eins der Welt zu werden.