Misere

Einen bitteren Wermutstropfen gab es an diesem gelungenen Kölner Abend dennoch: Abwehrchef Dominic Maroh hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Nach Jonas Hector, Dominique Heintz, Marcel Risse, Leonardo Bittencourt, Simon Zoller, Christian Clemens und Marco Höger bereits der achte verletzte Leistungsträger. Da Frederik Sörensen am Sonntag gegen Hertha gelbgesperrt ist, gehen Stöger vor allem die Innenverteidiger aus. "Mal schauen, was wir machen. Aber zwei oder drei Jungs werden da am Sonntag schon in der Abwehr stehen", meinte der Trainer lapidar.

Cordoba

Im Hinspiel in London hatte Jhon Cordoba die Kölner Führung und das erste FC-Europacuptor nach 25 Jahren erzielt. In der Liga ist der 17-Millionen-Mann aber noch ohne Tor und auch am Donnerstag spielte er wieder sehr unglücklich. Bei seiner Auswechslung wurde er sogar ausgepfiffen. "Ich muss nicht alles verstehen", sagte Stöger dazu verstimmt. Direkt nach dem Wechsel hatte er den Kolumbianer demonstrativ in die Arme geschlossen. "Ich musste ihn nicht trösten", sagte der Coach: "Aber klar sollte das ein Zeichen sein."

Lesen Sie hier: Gruppenvergewaltigung - Robinho zu neun Jahren Haft verurteilt