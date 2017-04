Am vergangenen Mittwoch wurde die Trennung von O'Reilly und dem Sender vermeldet. Vorausgegangen war ein Bericht der "New York Times": Darin hieß es, der Moderator und Fox News hätten angeblich Schweigegeld in Höhe von 13 Millionen US-Dollar an fünf Frauen gezahlt, die ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Laut US-Medien kassiert O'Reilly, der die Vorwürfe immer bestritten hat, offenbar dennoch eine Abfindung in Höhe von 25 Millionen Dollar.