Nach seinem überraschenden Tod Tamme Hanken kehrt ins TV zurück

Im Rahmen der Doku reist Carmen Hanken noch einmal an die Orte, an denen Tamme Tieren in Not geholfen hat. So führt es die Witwe in der ersten Folge mit Hofkraft Becky im Schlepptau nach Kalifornien. Dort besuchen sie die Ranch der deutschen Auswanderin Natalia, wo Tamme damals bei einem Pferd ein heftiges Hufproblem hatte lösen können. Carmen möchte sich nun selbst ein Bild vom Gesundheitszustand des Pferdes machen.