Nach sechs Staffeln Jennifer Morrison verlässt "Once Upon A Time": Das ist der Grund

Kurz vor dem Staffelfinale hat "Once Upon A Time" -Hauptdarstellerin Jennifer Morrison (38) bekannt gegeben, ihren Vertrag nicht zu verlängern. Sechs Jahre lang war sie in der ABC-Serie als Emma Swan zu sehen. Als solche brach sie so manchen Fluch und erlebte so manches Abenteuer an der Seite berühmter Märchenfiguren wie Schneewittchen (Ginnifer Goodwin) oder Rumpelstilzchen (Robert Carlyle). Ihren Ausstieg verkündete die Schauspielerin unter anderem via Instagram. Es sei Zeit für sie weiterzuziehen, schrieb sie dort. (Hier können Sie sich die sechste Staffel "Once Upon A Time" ansehen)