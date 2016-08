Schweinsteiger ohne Einsatzchancen in Manchester

In den bisherigen drei Pflichtspielen von Manchester United stand Bastian Schweinsteiger kein einziges Mal im Aufgebot. Und das wird wohl auch vorerst so bleiben. So bewertete United-Trainer Mourinho die Aussicht auf eine Schweinsteiger-Rückkehr in den Profi-Kader der Red Devils als schwierig. "Es ist nicht unmöglich, aber wir haben eine Entscheidung getroffen: Pogba, Herrera, Schneiderlin, Fellaini, Carrick - das sind meine fünf Spieler für zwei Positionen", so der 53-Jährige am Freitag.

Abseits des Duells zwischen Rummenigge und Mourinho hatte sich jüngst auch Bastian Schweinsteiger selbst zu Wort gemeldet. So schloss der Mittelfeldspieler einen Wechsel innerhalb Europas aus, wäre aber bereit, wenn er im Trikot von United gebraucht werde sollte.

Mourinhos Reaktion: "Es ist sein Leben und seine Karriere, er hat das Recht, diese Entscheidung zu treffen, das ist kein Problem für uns."

Während er in den Planungen von José Mourinho aktuell keine Beachtung findet, kann sich Schweinsteiger auf einen Einsatz in den nächsten Tagen vorbereiten. Dann jedoch nicht für Manchester, sondern für die DFB-Elf, wenn er beim Testspiel gegen Finnland sein Abschiedsspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert.

