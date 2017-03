Nach schüssen auf einen Ordnungsamtsmitarbeiter Bewohner stürzt bei eskalierter Zwangsräumung in den Tod

Tübingen - Bei einer eskalierten Zwangsräumung in Tübingen ist der 69 Jahre alte Bewohner tödlich verunglückt. Beim Versuch, sich über den Balkon aus seiner brennenden Wohnung ins Freie zu retten, sei er am Montag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei in Baden-Württemberg mit.