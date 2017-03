Nach scharfer Kritik in der AZ Hut-Stadtrat wehrt sich gegen interne Angriffe

Die Vorwürfe? Offenbar persönlich motiviert, findet er

Und Zeilnhofer? Sitzt am Mittwochmorgen in seinem Büro im Rathaus und will seine Sicht der Dinge erklären. Er ist verletzt von den Äußerungen, das merkt man, obwohl er ruhig spricht. Zeilnhofers Kaffee wird kalt, er kommt nicht zum Trinken. Sozialausschuss, Bildungsausschuss, Abwasserausschuss – die Verwaltungsbegriffe sprudeln nur so aus ihm hinaus. Zeilnhofer will erklären, dass er sich eingearbeitet hat in die Rathaus-Politik.