Nach S-Bahn-Schießerei Unterföhring: Polizeistiftung sammelt für Kollegen

Am Dienstag hatte ein 37-Jähriger am Bahnhof in Unterföhring nahe der bayerischen Landeshauptstadt einem Polizisten die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Der 26-Jährigen gehe es unverändert schlecht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Freitag. Auch zwei Passanten waren angeschossen worden.