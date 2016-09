Was ihm während seiner Zeit in Dortmund vor allem gefehlt hat, ist die Nähe zur Familie und seinen Münchner Freunden, wie er weiter erzählt: "Ich habe mich auch in Dortmund sehr wohl gefühlt, aber es ist schon noch mal was anderes, wenn du im Umkreis von 500, 600 Metern deine besten Freunde hast, deinen Bruder, wenn du alles mit dem Rad machen kannst: einfach mal spontan wo hinfahren, eine Stunde verbringen, wieder nach Hause fahren. Es ist echt schön, das alles so viel entspannter zu erleben, als es die ganzen letzten Jahre der Fall war." Das sei schon etwas, was ihm "sehr gefehlt" habe.

"Da hängen schöne Erinnerungen dran"

Hummels ist eher der sentimentale Typ, wie er zugibt, der immer wieder bei den Stätten seiner Jugend vorbeischaut. Als Beispiel nennt er "das Schwimmbad", in dem er früher war. "Du fährst vor und weißt, als du zehn Jahre alt warst, bist du hier zum ersten Mal vom Turm gesprungen." Es seien aber auch ganz viele Kleinigkeiten, U-Bahn-Stationen, Straßenbahnstationen, an denen er zehn Jahre lang fast jeden Tag ausgestiegen sei. "Da hängen schöne Erinnerungen dran. Ich bin schon einer, der das sehr genießt."

Ein sportliches Wiedersehen mit Mats Hummels gibt es schon am heutigen Sonntagabend, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im ersten Spiel der WM-Qualifikation auf Norwegen trifft.