Deutlicher wurde er auf dem Ismaik-nahen Fanportal dieblaue24: "Es ist kein guter Stil, dass Rettig auf uns mit dem Finger zeigt und unseren Investor als Bösewicht und Fremdkörper hinstellt." Zu Rettigs Kritik an Sechzigs Umgang mit den Medien sagte er: "Ich frage mich: Was geht es Rettig an, was wir mit Teilen der Presse gerade ausfechten? Wir mischen uns auch nicht in deren Vereinspolitik ein."