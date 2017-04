Nach Rekord-März So geht es mit dem Frühling weiter

Das Wetter für München

Sonntag: Am Vormittag reißt die Wolkendecke nur selten auf, und größtenteils regnet es. Am Nachmittag ist der Himmel wolkenverhangen, es gibt praktisch keinen Sonnenschein, und die Temperaturen steigen am Tage auf 14 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 9 Grad. Der Wind weht nur schwach aus nordwestlichen Richtungen.

Montag: Mix mit Schauerwolken. Am Vormittag kommt die Sonne nur gelegentlich durch, der Himmel ist stark bewölkt. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken und Regenschauer, und die Temperaturen klettern am Tage auf 15 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 4 Grad. Der Wind weht nur schwach aus nördlichen Richtungen.

Dienstag: Am Vormittag trüben zeitweise Wolken den Himmel. Am Nachmittag bestimmen Schauer- und Gewitterwolken unser Wetter, und die Temperaturen klettern am Tage auf 12 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 3 Grad zurück. Der Wind weht nur schwach aus nordöstlichen Richtungen.

Mittwoch: Am Vormittag sind kaum Wolken am Himmel unterwegs. Am Nachmittag lösen Wolken zuweilen den strahlenden Sonnenschein ab. Dabei werden während des Tages 12 Grad erreicht, nachts kühlt es dann bis auf 4 Grad ab. Der Wind bläst schwach aus Nordwest.

Lesen Sie hier: Schönster Tag des Jahres: Bayern genießen den Sonnenschein